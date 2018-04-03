В США произошла авиакатастрофа на земле

В аэропорту города Марион в штате Индиана столкнулись два самолета.

Взлетно-посадочную полосу не поделили одномоторный Cessna 150 и реактивный Cessna 525 Citation Jet. По данным американских СМИ, столкновение произошло в тот момент, когда один из самолетов только что приземлился, а другой готовился к взлету.

В результате одно из воздушных судов загорелось. Жертвами инцидента стали два человека, сообщает «Экономика сегодня».