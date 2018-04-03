В США произошла авиакатастрофа на земле
В аэропорту города Марион в штате Индиана столкнулись два самолета.
Взлетно-посадочную полосу не поделили одномоторный Cessna 150 и реактивный Cessna 525 Citation Jet. По данным американских СМИ, столкновение произошло в тот момент, когда один из самолетов только что приземлился, а другой готовился к взлету.
В результате одно из воздушных судов загорелось. Жертвами инцидента стали два человека, сообщает «Экономика сегодня».
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