Проигравшая на выборах в США Клинтон набрала на 130 тысяч голосов больше Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на выборах на 130 тысяч голосов больше, но тем не менее проиграла республиканцу Дональду Трампу.

По данным ряда американских СМИ, за Клинтон проголосовали более 59,2 миллиона американцев, за Трампа — менее 59,1 миллиона. Однако из-за побед в ряде штатов с большим населением Трамп заручился поддержкой 289 выборщиков (при необходимом минимуме в 270), а Клинтон — 218, - сообщает РИА «Новости».

Согласно статистике газеты New York Times и телеканала Fox News, больше всего голосов в процентном соотношении за республиканцев отдано в таких штатах, как Вайоминг (70 процентов), Западная Вирджиния (69 процентов), Оклахома (65 процентов). За демократов больше всего голосов отдано в округе Колумбия (93 процента), штате Калифорния и на Гавайских островах (по 62 процента).