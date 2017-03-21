Прохожий нашел новорожденного мальчика на помойке в Химках
Случайный прохожий в подмосковных Химках обнаружил в мусорном контейнере новорожденного мальчика.
О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию, а также вызвал медиков. Мальчика с переохлаждением госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, младенцу около четырех дней.
Правоохранители ведут поиски женщины, бросившей своего ребенка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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