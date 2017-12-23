Прохожего в Москве порезали ножом за советы по поводу парковки

Прохожий обрушился с критикой на водителя иномарки, который парковал машину в столичном Чертаново, и тем самым спровоцировал поножовщину.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел около дома №4 по улице Красного Маяка.

Мужчина парковал автомобиль, когда к нему подошел прохожий и стал критиковать его действия. Водитель достал нож и нанес пешеходу несколько ран, после чего скрылся с места происшествия.

Прохожий был доставлен в больницу. Водителя иномарки разыскивает полиция.

6 августа 2017 года двое неизвестных, угрожая ножом, ограбили аптеку в районе Чертаново. Сумма украденного составила 10 тыс. рублей.