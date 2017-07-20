Прохожая поцеловала Владимира Путина на Арбате
Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с прохожими на Арбате в Москве.
Когда президент вышел из дома правозащитницы Людмилы Алексеевой, которую он приехал поздравить с юбилеем, его уже ждали несколько десятков человек. Прохожие встретили главу государства аплодисментами. В ходе общения выяснилось, что это туристы.
Уходя, президент пожал руки собеседникам, а одна из женщин воспользовалась случаем и поцеловала его в щеку.
«Спасибо вам, ребята, за поддержку», — сказал Путин, уже садясь в припаркованный неподалеку автомобиль.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием правозащитницу, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, сообщает RT.
Следующая новость В Москве задержали насильника из Узбекистана
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии