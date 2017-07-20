Прохожая поцеловала Владимира Путина на Арбате

Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с прохожими на Арбате в Москве.

Когда президент вышел из дома правозащитницы Людмилы Алексеевой, которую он приехал поздравить с юбилеем, его уже ждали несколько десятков человек. Прохожие встретили главу государства аплодисментами. В ходе общения выяснилось, что это туристы.

Уходя, президент пожал руки собеседникам, а одна из женщин воспользовалась случаем и поцеловала его в щеку.

«Спасибо вам, ребята, за поддержку», — сказал Путин, уже садясь в припаркованный неподалеку автомобиль.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием правозащитницу, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, сообщает RT.