Прогулочный теплоход сел на мель в центре Москвы
На реке в центре столицы теплоход сел на мель. На борту теплохода было 60 человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. По информации МЧС, теплоход сел на мель под Новоспасским мостом.
С помощью катеров на берег эвакуировали около 60 отдыхающих на корабле. В ГУ МЧС сообщили, что «в 17:29 теплоход с мели сошел».
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