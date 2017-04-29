Прогулочный теплоход сел на мель в центре Москвы

На реке в центре столицы теплоход сел на мель. На борту теплохода было 60 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. По информации МЧС, теплоход сел на мель под Новоспасским мостом.

С помощью катеров на берег эвакуировали около 60 отдыхающих на корабле. В ГУ МЧС сообщили, что «в 17:29 теплоход с мели сошел».