Прогрессивная система наказания живодеров вступила в действие в Челябинске

За убийство двух котов мировой судья приговорил 29-летнего местного жителя к ограничению свободы сроком на 7 месяцев. Ему запрещено выезжать из города, покидать свою квартиру в ночное время и посещать развлекательные мероприятия.

В октябре прошлого года житель одного из спальных районов Челябинска выбросил с девятого этажа своей квартиры двух котов, вследствие чего они разбились насмерть. За жестокое обращение с животными мировой судья приговорил его к ограничению свободы сроком на семь месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию региональной прокуратуры.

По словам представителя Центрального райсуда Челябинска, мировой судья признал жителя города виновным. В течение 7 месяцев ему запрещается менять место жительства без специального разрешения и выезжать за пределы Челябинска.

«Также он должен находиться в своей квартире с 22 часов до 6 часов утра, не посещать развлекательные мероприятия и два раза в месяц являться в контролирующий орган. Приговор пока не вступил в законную силу», – уточнила представитель райсуда.

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