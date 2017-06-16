В программу реновации могут включить еще 500 домов
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможность включения в программу реновации еще 500 домов.
По его словам, в проект программы реновации попадает около 4,5 тысячи домов, 10 процентов из которых не попадут в программу, потому что проголосовали «против».
Градоначальник отметил, что власти получили более 500 заявлений с просьбой включить другие дома в проект программы реновации.
Он напомнил, что после вступления в силу федерального закона о реновации и утверждения программы попасть в нее будет невозможно.
«Выйти - пожалуйста, войти – нельзя», - отметил Собянин в интервью «Эхо Москвы».
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