В программу переселения из аварийного жилья в МО включат еще 1,3 тысячи человек

Еще 1300 жителей Московской области будут дополнительно включены в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

Подмосковье досрочно завершило мероприятия программы на 2013-2015 годы – расселено 228,3 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, - заявил на расширенном заседании правительства области министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

В свою очередь, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2016-2020 годы включены новые муниципалитеты: Ступинский, Можайский, Шатурский и Пушкинский районы. Количество жителей, которые дополнительно будут включены в программу, составит 1,3 тысячи человек, площадь расселения увеличится на 12,2 тысячи квадратных метров.

- Важно доходчиво объяснить людям, кто, когда и куда переезжает из аварийного жилья, - подчеркнул Воробьев.