В программу Олимпиады добавили полтора десятка дисциплин
В программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио, добавлены 15 новых дисциплин.
В частности, спортсмены будут соревноваться в смешанной эстафете в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанных командных соревнованиях по дзюдо и стрельбе из лука, фехтованию, плаванию, триатлону и ряду других видов спорта, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Решение расширить программу было принято в ходе заседания исполкома комитета, которое прошло 9 июня в Лозанне.
Олимпиада в столице Японии будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Следующая новость В детской больнице в Москве произошел пожар
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии