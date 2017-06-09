В программу Олимпиады добавили полтора десятка дисциплин

В программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио, добавлены 15 новых дисциплин.

В частности, спортсмены будут соревноваться в смешанной эстафете в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанных командных соревнованиях по дзюдо и стрельбе из лука, фехтованию, плаванию, триатлону и ряду других видов спорта, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Решение расширить программу было принято в ходе заседания исполкома комитета, которое прошло 9 июня в Лозанне.

Олимпиада в столице Японии будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.