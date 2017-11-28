Программу маткапитала могут продлить и расширить

Президент России Владимир Путин высказался за продление срока действия программы материнского капитала.

По мнению главы государства, выплаты семьям при рождении второго ребенка и последующих детей нужно сохранить до 2022 года.

Кроме того, президент считает необходимым расширить сферу применения маткапитала. В частности, разрешить использовать его для оплаты услуг дошкольного образования.

Помимо этого, особо нуждающиеся семьи смогут получать средства из маткапитала в виде ежемесячных выплат. «Здесь будет действовать такой же адресных подход, как и при выплатах на первого ребенка, то есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», - цитирует главу государства «Интерфакс».

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