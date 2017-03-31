Программа социальной ипотеки в Подмосковье будет продлена
Программа социальной ипотеки в Подмосковье будет продлена, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас программа социальной ипотеки рассчитана на три года. Думаю, мы ее продлим, она пользуется большим спросом», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».
Он отметил, что программа будет доступна порядка 200 врачам Подмосковья.
Социальная ипотека - это один из возмездных способов улучшения жилищных условий, с помощью которого жители могут приобрести квартиры, находящиеся в собственности региона, по льготной стоимости с использованием ипотечного жилищного кредитования, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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