Программа социальной ипотеки в Подмосковье будет продлена, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас программа социальной ипотеки рассчитана на три года. Думаю, мы ее продлим, она пользуется большим спросом», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он отметил, что программа будет доступна порядка 200 врачам Подмосковья.

Социальная ипотека - это один из возмездных способов улучшения жилищных условий, с помощью которого жители могут приобрести квартиры, находящиеся в собственности региона, по льготной стоимости с использованием ипотечного жилищного кредитования, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».