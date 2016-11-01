СМИ прогнозируют рост цен на автомобили в 2017 году
По данным российских СМИ из-за слабого рубля в новом году цены на автомобили могут начать расти. Прогнозируемый рост - 4-5 процентов.
– Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать, – считает один из экспертов издания "Коммерсантъ". За последние два года рост цен составил 44 процента, но даже он не отыграл темпы девальвации.
Цены на автомобили в текущем году в среднем поднялись на семь процентов. Наибольший рост показали японские марки, а также Skoda и Ford.
Следующая новость Патрушев предупредил об угрозе России со стороны афганских террористов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии