СМИ прогнозируют рост цен на автомобили в 2017 году

По данным российских СМИ из-за слабого рубля в новом году цены на автомобили могут начать расти. Прогнозируемый рост - 4-5 процентов.

– Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать, – считает один из экспертов издания "Коммерсантъ". За последние два года рост цен составил 44 процента, но даже он не отыграл темпы девальвации.

Цены на автомобили в текущем году в среднем поднялись на семь процентов. Наибольший рост показали японские марки, а также Skoda и Ford.