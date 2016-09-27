ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2016 году

Эксперты Всемирной торговой организации прогнозируют медленный рост объема мировой торговли по итогам 2016 года.

ВТО снизила прогноз роста всемирной торговли в 2016 году до 1,7 процента, а в 2017 году - до 1,8 процента. В апреле текущего года организация ожидала роста на 2,8 процента и 3,6 процента соответственно.

- Это особенно настораживает в контексте роста антиглобалистских настроений. Мы должны позаботиться о том, что они не приводили к ошибочной политике, которая сделает ситуацию еще хуже не только с точки зрения торговли, но и с точки зрения создания рабочих мест, экономического роста и развития, которые так тесно связано со свободной торговлей, - заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ВТО добавили, что такой неблагоприятный прогноз связан с тем, что в Китае, Бразилии, США и Канады слабо растет торговля в текущем году.

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