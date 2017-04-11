ООН прогнозирует повышения зарплат в России

Зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 2-3% .

Главный специалист по вопросам заработной платы Бюро Международной организации труда (МОТ) в Женеве Патрик Бельзер рассказал, что российские зарплаты уже в 2017 году имеют тенденцию к существенному росту.

Также он добавил, что в последующем – зарплаты в России будут возрастать.

По его словам, если в период «перестройки» реальные зарплаты населения упали более чем в два раза, то, начиная с 2000 года, когда начался подъем в экономике, выросли вдвое.

«Появляются новые формы занятости, многие из которых предполагают неполный рабочий день, временную работу, работу на дому или исключительно по мере возникновения производственной необходимости. В Европе, например, доля временных работников на рынке труда составляет около 14%, с большой разницей между странами — от менее 5% в балтийских странах до 25% или больше в Польше и Испании. В России временных работников около 10%. Их численность растет высокими темпами, и пока мы не знаем, какую долю рынка они будут занимать в ближайшем будущем», пишет Kommersant.ru.