МЭР прогнозирует падение ВВП в районе 0,5 процента в 2016 году
Как отмечается в оперативном мониторинге Министерства экономического развития РФ, падение ВВП по итогам 2016 календарного года составит 0,5 процента, а не 0,6 процента, как прогнозировалось ранее.
«Темп роста физического объема ВВП на 2016 году повышен до -0,5 процента», - цитирует текст документа ТАСС.
МЭР отмечает, что в ноябре темпы роста ВВП вышли на положительные значения.
«В ноябре экономика РФ вернулась к положительным темпам роста: сезонно-сглаженный индекс ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1 процента месяц к месяцу», - говорится в документе.
Падение инвестиций в основной капитал РФ по итогам года замедлится до 3 процентов. Ранее снижение инвестиций ожидалось на уровне 3,7 процента.
«Оценка темпов сокращения инвестиций в основной капитал за 2016 год уточнена на фоне опубликованной Росстатом статистики за третий квартал», - отмечается в докладе.
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