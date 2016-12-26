МЭР прогнозирует падение ВВП в районе 0,5 процента в 2016 году

Как отмечается в оперативном мониторинге Министерства экономического развития РФ, падение ВВП по итогам 2016 календарного года составит 0,5 процента, а не 0,6 процента, как прогнозировалось ранее.

«Темп роста физического объема ВВП на 2016 году повышен до -0,5 процента», - цитирует текст документа ТАСС.

МЭР отмечает, что в ноябре темпы роста ВВП вышли на положительные значения.

«В ноябре экономика РФ вернулась к положительным темпам роста: сезонно-сглаженный индекс ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1 процента месяц к месяцу», - говорится в документе.

Падение инвестиций в основной капитал РФ по итогам года замедлится до 3 процентов. Ранее снижение инвестиций ожидалось на уровне 3,7 процента.

«Оценка темпов сокращения инвестиций в основной капитал за 2016 год уточнена на фоне опубликованной Росстатом статистики за третий квартал», - отмечается в докладе.