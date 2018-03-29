На Профсоюзной улице Москвы начали строить новую станцию
В Москве началось строительство станции «Воронцовская», с которой соединят станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии.
Станция «Воронцовская» станет частью Большой кольцевой линии метро. Протяженность южного участка Большой кольцевой линии, на котором строится станция, составит 6,2 километра, на нем также разместятся станции «Улица Новаторов» и «Зюзино».
Кроме того, в состав участка будет интегрирована действующая Каховская линия метро.
Полностью строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года, отмечает РИА Новости.
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