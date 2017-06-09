Профпригодность чиновников определит экзамен

Чиновники и представители госкорпораций до конца июня должны сдать экзамен по проектному управлению, рассказал директор Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев.

По его словам, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава Российского экспортного центра Петр Фрадков и зампред ВЭБа Ирина Макиева также будут сдавать экзамен на профпригодность.

«Те, кто экзамен не сдаст, отправятся на пересдачу, или будет ставиться вопрос о дальнейшем их участии в приоритетных проектах», - сказал Билев газете «Известия».

После успешного прохождения тестирования будет выдан документ, подтверждающий квалификацию в сфере проектного управления.

Углубленную программу должны будут сдать руководители приоритетных проектов и рабочих органов. Старшие должностные лица проектов могут сдавать только базовую программу.