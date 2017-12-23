Профили Рамзана Кадырова в соцсетях оказались недоступны
Аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в сетях Instagram и Facebook оказались недоступны для пользователей.
При попытке зайти в профиль Кадырова в Instagram система сообщает «возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница была удалена».
При этом с мобильных устройств профиль открывается, однако в нем нет публикаций, передает «Интерфакс». При попытке обновить страницу появляется сообщение «пользователь не найден».
20 декабря Министерство финансов США внесло Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского».
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