Профили Рамзана Кадырова в соцсетях оказались недоступны

Аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в сетях Instagram и Facebook оказались недоступны для пользователей.

При попытке зайти в профиль Кадырова в Instagram система сообщает «возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница была удалена».

При этом с мобильных устройств профиль открывается, однако в нем нет публикаций, передает «Интерфакс». При попытке обновить страницу появляется сообщение «пользователь не найден».

20 декабря Министерство финансов США внесло Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского».