Профессию бухгалтера в России заменят технологии

В скором времени профессия бухгалтера может исчезнуть с российского рынка – прогнозирует первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, сообщает портал Дни.ру.

Потребность в данной профессии отпадет, как только на смену бумажному документообороту придёт электронный.

По словам Нестеренко в настоящее время численность госслужащих, отвечающих за бумажное и финансовое обеспечение, превышает 1,1 миллиона человек и это очень большая численность. Она предложила сократить общий штат сотрудников до 600 тысяч.