Профессию бухгалтера в России заменят технологии
В скором времени профессия бухгалтера может исчезнуть с российского рынка – прогнозирует первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, сообщает портал Дни.ру.
Потребность в данной профессии отпадет, как только на смену бумажному документообороту придёт электронный.
По словам Нестеренко в настоящее время численность госслужащих, отвечающих за бумажное и финансовое обеспечение, превышает 1,1 миллиона человек и это очень большая численность. Она предложила сократить общий штат сотрудников до 600 тысяч.
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