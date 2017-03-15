Проездные билеты Москвы и Петербурга объединят в мае

Электронные проездные билеты Петербурга и Москвы будут объединены в мае текущего года, сообщил первый заместитель председателя комитета по транспорту Смольного Елена Осинцева.

По ее словам, в мае будет введена возможность проезда в пригородных электричках по карте «Подорожник», а также будут соединены карты «Подорожник» и «Тройка».

Также Осинцева рассказала, что оплатить проезд в петербургском метрополитене с помощью смартфона с поддержкой NFC можно будет уже в апреле, сообщает «Санкт-Петербург.ру».