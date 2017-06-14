Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает
Правительство Москвы повысило тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках.
Как уточняется в сообщении, стоимость проезда в границах старой Москвы увеличится на 2 рубля и составит 34 рубля, а поездки за пределы города, где расстояния разделены на зоны, будут стоить 22 рубля за каждую зону, вместо 20,5 рубля.
По словам источника Life в правительстве Москвы, рост тарифов связан с повышением цен на электрооборудование, рельсы, основные запчасти и строительные материалы.
Вместе с тем, столичные власти не допустили резкого скачка цен на проезд, так как пригородные железнодорожные перевозчики просили повысить тарифы на 7,8 процента.
Новые тарифы вступят в силу с 1 июля текущего года.
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