Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает

Правительство Москвы повысило тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках.

Как уточняется в сообщении, стоимость проезда в границах старой Москвы увеличится на 2 рубля и составит 34 рубля, а поездки за пределы города, где расстояния разделены на зоны, будут стоить 22 рубля за каждую зону, вместо 20,5 рубля.

По словам источника Life в правительстве Москвы, рост тарифов связан с повышением цен на электрооборудование, рельсы, основные запчасти и строительные материалы.

Вместе с тем, столичные власти не допустили резкого скачка цен на проезд, так как пригородные железнодорожные перевозчики просили повысить тарифы на 7,8 процента.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля текущего года.