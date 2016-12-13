Проезд в московском метро с 1 января 2017 года подорожает на 5 рублей

Московская мэрия проинформировала об увеличении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2017 года. Так, стоимость одной поездки по билету «Единый» увеличится с 50 до 55 рублей, а тарифы на проезд в других видах общественного транспорта – в среднем на 7,5 процента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алину Бисембаеву.

Вместе с тем все льготы на проезд сохранятся.

«Стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов у пассажиров останется на прежнем уровне. Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Их стоимость останется прежней. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия – сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

Скидка для студентов и школьников в 2017 году так же, как и раньше, будет составлять 75 процентов относительно базового тарифа.

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