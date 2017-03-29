Для проекта ExoMars выбрали две вероятные зоны посадки

Европейское космическое агентство (ESA) определилось с двумя вероятными местами для посадки на Марс ровера, запуск которого запланирован на 2020 год.

В рамках продолжения миссии «ЭкзоМарс» принять решение посадить в долине Оксия или в долине Морс, которые находятся в северном полушарии на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга, - сообщает «N+1».

Отмечается, что особенности рельефа в этих местах разрешат более детально изучить геологию и следы жизни на планете. ЕКА бесповоротно определится с местом посадки ровера в 2019 году.