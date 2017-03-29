Для проекта ExoMars выбрали две вероятные зоны посадки
Европейское космическое агентство (ESA) определилось с двумя вероятными местами для посадки на Марс ровера, запуск которого запланирован на 2020 год.
В рамках продолжения миссии «ЭкзоМарс» принять решение посадить в долине Оксия или в долине Морс, которые находятся в северном полушарии на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга, - сообщает «N+1».
Отмечается, что особенности рельефа в этих местах разрешат более детально изучить геологию и следы жизни на планете. ЕКА бесповоротно определится с местом посадки ровера в 2019 году.
Следующая новость Американский вице-адмирал призвал готовиться к войне в космосе
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии