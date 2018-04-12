Проект «Умной страны» Show Cast презентовал себя Михаилу Фридману

Глава «Альфа Групп» на пресс-конференции поддержал инновационные начинания в шоу-бизнесе

В среду 11 апреля в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2018, который пройдёт с 10 по 12 августа на территории Нижегородской области. Как и в прошлые годы, генеральным партнёром события выступит Альфа Банк.

Соответственно и главным спикером пресс-конференции стал председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который охотно отвечал на вопросы журналистов. В беседе с корреспондентом «Русской Планеты» господин Фридман поделился мыслями о сложившейся тенденции, когда шоу-бизнес стал активно входить в сферу инновационных технологий, а звёзды стали активно презентовать собственные криптовалюты. Бизнесмен признался, что такое положение дел его устраивает.

«Все искусство связано с технологиями, и в том числе – связано с бизнесом. Мы стараемся все эти тенденции поддерживать, соответствовать тем вызовам времени, трендам, которые появляются в обществе, и не только в России», - заверил журналиста Михаил Фридман. К слову, данный вопрос по итогам встречи с прессой бизнесмен признал лучшим среди всех прозвучавших. В награду за креативный подход корреспондент стал обладателем сертификата на посещение Чемпионата мира по футболу.

Тему высоких технологий в искусстве поддержали и гости мероприятия – команда разработчиков мобильного приложения Show Cast. Оно позволяет организовывать виртуальные кастинги, через которые артисты, музыканты и представители других творческих профессий смогут молниеносно находить предложения от лучших продюсеров и шоу со всего мира. Приложение уже сейчас доступно для скачивания на платформе iOs. А совсем скоро талантливая и в хорошем смысле дерзкая команда проекта обещает порадовать и владельцев android-версией своего приложения.

Как рассказал в интервью «Русской Планете» соинвестор и ментор проекта Show Cast, вице-президент по цифровой интеграции Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьёв, в своё время этот интересный стартап был отобран мной с использованием многопараметрического скоринга платформы «Умная страна». И с помощью последующей акселерации на платформе были привлечены стратегический партнёр ГК “Основа” и “Альфа Банк”.

«Результаты не заставили себя ждать, - подчеркнул Сергей Ручьёв. - В ближайшее время на платформе будет проведён конкурс, участниками которого станут более 5000 диджеев со всего мира. Ребята, использую систему скоринга платформы “Умная страна” планируют отобрать из них пятёрку победителей, которая, уверен, станет сильнейшей в мире».