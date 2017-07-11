Проект о сносе памятников в Польше проверят на законность

Принятый польским сеймом законопроект, который предусматривает снос памятников советским воинам, погибшим при освобождении страны в годы Второй Мировой войны, передан на экспертизу юристам.

Ее проведение заказала польская военно-патриотическая организация «Курск». По словам главы организации Ежи Тыца, документ передан на исследование «серьезной юридической фирме».» Они приняли наш заказ, и через неделю они скажут по новому закону: можно убирать памятники советским солдатам или нет», - цитирует его РИА «Новости».

Закон о запрете пропаганды коммунизма сейм принял 22 июня. При вступлении его в силу на территории Польши может быть снесено свыше 200 памятников советским солдатам. В МИД России заявили, что это может еще больше осложнить и без того непростые отношения между Москвой и Варшавой.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Азове найден клад XIV века

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО