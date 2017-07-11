Проект о сносе памятников в Польше проверят на законность

Принятый польским сеймом законопроект, который предусматривает снос памятников советским воинам, погибшим при освобождении страны в годы Второй Мировой войны, передан на экспертизу юристам.

Ее проведение заказала польская военно-патриотическая организация «Курск». По словам главы организации Ежи Тыца, документ передан на исследование «серьезной юридической фирме».» Они приняли наш заказ, и через неделю они скажут по новому закону: можно убирать памятники советским солдатам или нет», - цитирует его РИА «Новости».

Закон о запрете пропаганды коммунизма сейм принял 22 июня. При вступлении его в силу на территории Польши может быть снесено свыше 200 памятников советским солдатам. В МИД России заявили, что это может еще больше осложнить и без того непростые отношения между Москвой и Варшавой.