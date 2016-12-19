Проект резолюции по Сирии согласован в Совбезе ООН
В Совете Безопасности ООН согласовали проект резолюции о присутствии международных наблюдателей в восточном Алеппо.
Он основан на предложениях Франции и России. Голосование по документу должно состояться в понедельник, передает ТВЦ со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
Ранее РФ выступила против присутствия неподготовленного персонала в опасном регионе. Чуркин назвал французскую инициативу невыполнимой и опасной. Москва не позволит резолюции Парижа пройти в ООН из-за опасения провокаций.
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