Проект по раздельному сбору мусора запустят в крупных городах МО
Проект по раздельному сбору мусора будет первоначально запущен только в крупных городах Подмосковья.
Сбор мусора посредством двухконтейнерной системы будет производиться в Балашихе, Волоколамске, Домодедове, Дубне, Ивантеевке, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Озерах, Солнечногорске, Химках и Шатуре, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».
Ранее с помощью экобоксов в регионе были собраны и по правилам утилизированы свыше 12 тонн лампочек и более 7 миллионов батареек.
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