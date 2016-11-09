Проект по раздельному сбору мусора запустят в крупных городах МО

Проект по раздельному сбору мусора будет первоначально запущен только в крупных городах Подмосковья.

Сбор мусора посредством двухконтейнерной системы будет производиться в Балашихе, Волоколамске, Домодедове, Дубне, Ивантеевке, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Озерах, Солнечногорске, Химках и Шатуре, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».

Ранее с помощью экобоксов в регионе были собраны и по правилам утилизированы свыше 12 тонн лампочек и более 7 миллионов батареек.