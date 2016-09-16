Проект "Безопасный город" получит порядка 7 тыс. видеокамер

На время проведения выборов в Государственную думу более трех с половиной тысяч избирательных участков Подмосковья оснастили семью тысячами видеокамер.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня» губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после выборов все видеокамеры с избирательных участков будут использоваться в рамках проекта "Безопасный город". Они останутся в работе и будут выполнять четкую функцию безопасности.