Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о вымогательствах со стороны Киева
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о телефонном звонке из Киева с предложением заплатить один миллион долларов, что позволило бы ему избежать попадания в черный список.
ТАСС цитирует Пригожина: «Если бы мы заплатили некоей группе людей деньги, мы бы ни под какие санкции не подпали, потому что для них это бизнес. Один миллион долларов».
Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским музыкантам. В черный список вошли Александр Розембаум, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие.
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