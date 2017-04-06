Продюсер детской музыкальной группы подозревается в педофилии

В столице задержали музыкального продюсера Сергея Грушевского. Самым популярным его проектом была группа «Джинсовые мальчики».

Следствие подозревает Грушевского в совращении как минимум трех мальчиков до 12 лет.

В отношении Грушевского следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело, пишет Life.ru

В 1998 году Сергей Грушевский возглавил редакцию детско-юношеских программ на ГТРК «Иртыш». Передача «По секрету всему свету» имела огромный успех, получила высокие оценки телевизионных критиков и неоднократно побеждала в крупных телевизионных фестивалях и конкурсах. После Сергей Грушевский получил должность гендиректора ГТРК «Иртыш». В 1999 году его снова пригласили работать на телеканал «Антена-7», где Сергей создал проект «Пять с плюсом».

В настоящее время Сергей Грушевский работает ведущим на радиостанции «Русская служба новостей».

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