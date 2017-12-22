Продукция с ГМО в составе получит особую маркировку

Вся продукция, содержащая в своем составе генетически-модифицированные организмы (ГМО) с конца следующего года будет в обязательном порядке маркироваться особым образом, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Уточняется, что новые правила распространяются на продукты, объем содержания ГМО в которых будет превышать 0,9 процента.

«Надпись «ГМО» должна наноситься рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС). При этом знак «ГМО» должен соответствовать по форме и размеру знаку «ЕАС»,— пояснили «Коммерсанту» в комиссии.

О наличии подобных компонентов производитель обязан сообщать и сейчас. Но если раньше сведения могли печататься мелким шрифтом, то теперь требования к параметрам маркировки будут ужесточены, сообщает «Национальная служба новостей».

Генетически модифицированный организм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. При этом изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации.