Продукция «АвтоВАЗа» в очередной раз подорожает

Стоимость отечественных машин вырастет с 1 мая. Это произойдет уже во второй раз с начала года.

В руководстве «АвтоВАЗа» подорожание продукции объяснили колебаниями курса национальной валюты по отношению к доллару и евро. Они отражаются на стоимости комплектующих, закупаемых компанией за рубежом.

В среднем автомобили должны подорожать на 1-2% в зависимости от комплектации. В частности, цена базовой версии Lada повысится приблизительно на 10 тысяч рублей, сообщает «Экономика сегодня».

В прошлый раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на свою продукцию в январе. Тогда они выросли на 3%.