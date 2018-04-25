Продукция «АвтоВАЗа» в очередной раз подорожает
Стоимость отечественных машин вырастет с 1 мая. Это произойдет уже во второй раз с начала года.
В руководстве «АвтоВАЗа» подорожание продукции объяснили колебаниями курса национальной валюты по отношению к доллару и евро. Они отражаются на стоимости комплектующих, закупаемых компанией за рубежом.
В среднем автомобили должны подорожать на 1-2% в зависимости от комплектации. В частности, цена базовой версии Lada повысится приблизительно на 10 тысяч рублей, сообщает «Экономика сегодня».
В прошлый раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на свою продукцию в январе. Тогда они выросли на 3%.
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