Продолжительность сна мужчины влияет на зачатие ребенка

У мужчин, спящих в среднем более девяти часов в день, заметно убавляются шансы на успешное оплодотворение. Таковы итоги исследования, проведенного американскими учеными, которые они представили на ежегодном конгрессе Американского сообщества репродуктивной медицины.

В общем, было проанализировано 695 пар, которые старались зачать ребенка в течение полугода. Выяснилось, что в случае, если мужчина регулярно спал более девяти часов в день, вероятность успешного оплодотворения снижалась на 42 процента. Приблизительно такой же негативный эффект оказывает и хронический недосып (менее шести часов в день), сообщает «Дни 24».

Также, на состояние мужчин влияет не только длительность, но и качество ночного отдыха. Часто прерываемый сон или невозможность быстро уснуть тоже сказываются отрицательно.