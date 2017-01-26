Продолжительность жизни в России снижается

Продолжительность жизни россиян стала резко снижаться, сообщили в Минздраве РФ.

По данным ведомства, беспокойство вызывают прогнозы уровня смертности и снижения продолжительности жизни к 2020 году.

Так, целевые показатели смертности в 2020 году составят 13 случаев на тысячу человек, тогда как прежний показатель составлял 11,4 случаев на тысячу человек. В 2016 году этот показатель составит 12,3 случаев на тысячу человек.

Продолжительность жизни к 2020 году сократится с 74,3 до 74 лет.

Минздрав РФ скорректировал госпрограмму «Развитие здравоохранения», однако в ведомстве призвали не связывать корректировки показателей с состоянием здравоохранения, отметив, что причина изменений – это старение населения, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на данные газеты «Известия».