В США продолжаются массовые протесты против победы Трампа
Во многих городах США продолжаются массовые акции протеста недовольных победой Дональда Трампа на выборах президента. Самые массовые выступления прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде.
Мэр города Портленда Чарльз Хейс и начальник городской полиции Майкл Маршман призвали протестующих успокоиться и воздерживаться от вандализма. В городе есть много задержанных полицией.
В некоторых местах для сдерживания протестующих полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, сообщает "Интерфакс".
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