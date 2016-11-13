В США продолжаются массовые протесты против победы Трампа

Во многих городах США продолжаются массовые акции протеста недовольных победой Дональда Трампа на выборах президента. Самые массовые выступления прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде.

Мэр города Портленда Чарльз Хейс и начальник городской полиции Майкл Маршман призвали протестующих успокоиться и воздерживаться от вандализма. В городе есть много задержанных полицией.

В некоторых местах для сдерживания протестующих полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, сообщает "Интерфакс".