ВСУ продолжают обстрел территории ДНР
ВСУ выпустили более 70 мин и снарядов по территории ДНР. В Минобороны республики заявляют, что корректировка огня осуществлялась при помощи аэроразведки и средств иностранного производства.
Как сказал сегодня заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин, обстановка в регионе остается напряженной.
Всего за прошедшие сутки украинские войска 261 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщает РИА Новости.
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