ВСУ продолжают обстрел территории ДНР

ВСУ выпустили более 70 мин и снарядов по территории ДНР. В Минобороны республики заявляют, что корректировка огня осуществлялась при помощи аэроразведки и средств иностранного производства.

Как сказал сегодня заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин, обстановка в регионе остается напряженной.

Всего за прошедшие сутки украинские войска 261 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщает РИА Новости.