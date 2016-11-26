США продолжат вместе с Египтом бороться с террором
США готовы вместе с Египтом бороться с терроризмом в связи с нападением боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на КПП Вооруженных сил Египта на Синайском полуострове, заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.
Он отметил, что США осуждают нынешнюю вылазку, ответственность за которую взяла на себя ИГ, а также выразил соболезнования родным и близким египетских военнослужащих, погибших вследствие этого теракта.
- США решительно поддерживают безопасность Египта, и мы продолжим работать вместе, чтобы нейтрализовать данную угрозу, - добавил Кирби.
В результате теракта, произошедшего на севере Синая, погибли 11 военнослужащих египетской армии, сообщает ТАСС.
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