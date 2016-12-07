МОК продлил запрет на проведение соревнований в России «до особого уведомления»
Международный олимпийский комитет принял решение продлить санкции в отношении России и обратился к федерациям зимних видов спорта с призывом об отказе проводить соревнования на территории РФ.
«В рамках принятых мер МОК не будет организовывать или оказывать поддержку любым спортивным мероприятиям или встречам в России. Кроме того, МОК призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным событиям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира, и активно искать альтернативных организаторов», — цитирует директиву МОК РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Такое решение организации может быть связано с публикацией очередной порции обличительных материалов от комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о возможных нарушениях во время Олимпиады-2014 в Сочи.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о подготовке новой атаки на российский спорт.
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