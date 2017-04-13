Бег продлевает жизнь

Американские ученые подсчитали, что один час бега может продлить жизнь на семь часов. Однако такого эффекта можно достичь лишь при регулярных занятиях спортом. Но не стоит сразу подвергать себя сильным нагрузкам. Достаточно начать хотя бы с одного раза в неделю, постепенно наращивая темп.

По мнению экспертов, легкая пробежка способствует снижению веса, а также нормализации давления, что и приводит в итоге к дополнительным годам жизни, - сообщает «Экономика сегодня».

Причем, уверяют исследователи, это касается даже тех, кто курит табак и употребляет алкоголь. Бег поможет нивелировать действие от вредных привычек.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Кремль остался доволен выступлением Владимира Сафронкова в ООН

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО