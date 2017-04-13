Бег продлевает жизнь
Американские ученые подсчитали, что один час бега может продлить жизнь на семь часов. Однако такого эффекта можно достичь лишь при регулярных занятиях спортом. Но не стоит сразу подвергать себя сильным нагрузкам. Достаточно начать хотя бы с одного раза в неделю, постепенно наращивая темп.
По мнению экспертов, легкая пробежка способствует снижению веса, а также нормализации давления, что и приводит в итоге к дополнительным годам жизни, - сообщает «Экономика сегодня».
Причем, уверяют исследователи, это касается даже тех, кто курит табак и употребляет алкоголь. Бег поможет нивелировать действие от вредных привычек.
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