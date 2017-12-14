Продана украинская «дочка» «Сбербанка»

VS Bank, принадлежащий дочерней компании «Сбербанка России», продан украинской финансово-промышленной группе «ТАС».

Уточняется, что сделка по продаже была успешно завершена.

Сумма сделки не разглашается.

VS Bank ведет свою деятельность в основном в западных областях Украины, обслуживая порядка 80 тысяч клиентов. Банк принадлежал Sberbank Europe AG, входящей в группу Сбербанка.

Доля российского банка в VS Bank составляла 99,92 процента.

По данным «Газета.ру», новым владельцем кредитной организации стал экс-глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 28 место среди 88 действовавших на Украине банков, сообщает «Национальная служба новостей».