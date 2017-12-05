В США продали один из крупнейших бриллиантов
В Нью-Йорке с аукциона продан бриллиант весом в 709 карат. Драгоценный камень приобрел британский ювелир Лоренс Графф.
Покупка обошлась ему в шесть с половиной миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ. Камень был найден в Сьерра-Леоне марте текущего года. Он является самым крупным в истории государства и 14-м по размеру в мире. Средства от его продажи будут использованы на благоустройство западноафриканской страны.
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