В США продали один из крупнейших бриллиантов

В Нью-Йорке с аукциона продан бриллиант весом в 709 карат. Драгоценный камень приобрел британский ювелир Лоренс Графф.

Покупка обошлась ему в шесть с половиной миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ. Камень был найден в Сьерра-Леоне марте текущего года. Он является самым крупным в истории государства и 14-м по размеру в мире. Средства от его продажи будут использованы на благоустройство западноафриканской страны.