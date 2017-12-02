В продажу поступил первый в мире спортивный хиджаб

Вышел в продажу спортивный хиджаб, который представили миру весной 2017 года.

Модель Pro Hijab представлена в трех цветах: черном, сером и темно-синем. Он выполнен из воздухопроницаемой эластичной ткани.

В рекламе головного убора снялись боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

Как сообщает телеканал «360», купить хиджаб можно и в России. Его цена составляет 2590 рублей.

Ранее журнал Time причислил спортивный хиджаб к изобретениям 2017 года.