Продажу алкоголя в выходные дни могут запретить
Минздрав России обсуждает возможность введения запрета на продажу алкогольных напитков в выходные дни.
Такое предложение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.
По мнению авторов инициативы, в сфере государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем предпринимаются недостаточные меры, в том числе направленные на снижение доступности алкоголя.
При этом эксперты считают, что запрет на продажу спиртных напитков в выходные дни приведет к активации торговли нелегальным алкоголем.
Сейчас любые спиртные напитки, включая пиво, нельзя купить позже 23 часов и раньше 8 утра, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на газету «Известия».
Следующая новость Задержан второй возможный убийца туриста из РФ в Абхазии
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии