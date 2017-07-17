Продажу алкоголя в выходные дни могут запретить

Минздрав России обсуждает возможность введения запрета на продажу алкогольных напитков в выходные дни.

Такое предложение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.

По мнению авторов инициативы, в сфере государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем предпринимаются недостаточные меры, в том числе направленные на снижение доступности алкоголя.

При этом эксперты считают, что запрет на продажу спиртных напитков в выходные дни приведет к активации торговли нелегальным алкоголем.

Сейчас любые спиртные напитки, включая пиво, нельзя купить позже 23 часов и раньше 8 утра, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на газету «Известия».