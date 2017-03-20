В продаже появилась детская жвачка с опасными заданиями на этикетке

Надписи на этикетках с жевательной резинкой для детей насторожили уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Как пояснил представитель Кузнецовой, вопросы вызывают появившиеся на этикетках жевательной резинки для детей «странные квесты и задания».

«Понимаю, что здесь нет прямого и непосредственного факта склонения или призыва к суициду, считаю, что подобные проекты, конкурсы могут привести к трагическим последствиям», - цитируюет «Интерфакс» слова Кузнецовой.

Так, среди представленных на этикетках заданий, есть призыв забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать «сэлфи». Кроме того, на этикетках детям предлагается вызвать такси, попросить водителя «отвезти тебя к нему», а также сделать и выложить в сеть «фотоколлаж частей своего тела».

Обращения по поводу таких этикеток с заданиями поступили от родителей и от детских омбудсменов из разных регионов, отмечается в сообщении.

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