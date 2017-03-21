В США продадут с аукциона побывавший на Луне флаг

В США выставят на аукцион небольшой флаг, который побывал на Луне в рамках программы «Аполлон-15».

Флаг попал на Луну благодаря астронавту Дэвиду Скотту – седьмому человеку, ступившему на поверхность естественного спутника Земли. Правда, сам Скотт об это не подозревал.

Оказывается, несколько флажков уложил в его рюкзак с переносной системой жизнеобеспечения сотрудник Космического центра. Кто именно – так до сих пор и не установлено, сообщает портал Collectspace.

Один из этих флагов и кронштейн системы жизнеобеспечения будут выставлены на аукцион 13 апреля. Первоначальная цена лотов 15 и 30 тысяч долларов соответственно.

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