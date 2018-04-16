За призывы к отрицанию ВИЧ будут наказывать

За распространение призывов к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду отрицания существования вируса будут штрафовать.

Кроме того, Сайты, пропагандирующие отказ от антиретровирусной терапии, будут попадать в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Соответствующий законопроект подготовили в Минздраве России. В пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Коммерсанта», говорится, что распространение призывов отказаться от профилактики и лечения ВИЧ «может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет».

Антиретровирусная терапия позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов, больных ВИЧ, а также предотвращает дальнейшее распространение неизлечимого вируса.

Если законопроект будет одобрен, за пропаганду ВИЧ-диссидентства граждан будут штрафовать от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица раскошелятся на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова назвала Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области и Югру лидерами по уровню распространенности ВИЧ-инфекции, сообщает Ura.ru.