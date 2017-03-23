Призывной возраст в РФ могут увеличить до 30 лет
Возраст призыва в армию может быть увеличен с 27 до 30 лет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По его словам, сейчас комитет по обороне обсуждает возможность изменения законодательства и увеличения предельного возраста для призыва в армию.
«Нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», — цитирует «Интерфакс» сова Шаманова.
Он отметил, что «ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать».
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