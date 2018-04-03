Призывники сами будут приходить за повестками
Призывники теперь будут обязаны сами приходить в военкомат за повестками.
Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в первом чтении.
Согласно документу, неявка в военкомат или отказ от получения уведомления будут считаться уклонением от военной службы.
В пояснительной записке говорится, что призывники, которым повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат не позднее дня начала очередного призыва.
Кроме того, военкоматы смогут отправлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сообщает Life.
Следующая новость Установлен источник запаха ацетона в Москве
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии