Призывники сами будут приходить за повестками

Призывники теперь будут обязаны сами приходить в военкомат за повестками.

Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в первом чтении.

Согласно документу, неявка в военкомат или отказ от получения уведомления будут считаться уклонением от военной службы.

В пояснительной записке говорится, что призывники, которым повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат не позднее дня начала очередного призыва.

Кроме того, военкоматы смогут отправлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сообщает Life.