США призывают КНДР воздержаться от эскалации конфликта на полуострове

Пентагон призвал Северную Корею не накалять ситуацию на полуострове. Вашингтон считает, что КНДР необходимо воздержаться от пуска ракет и других шагов, которые могут обострить конфликт с Южной Кореей.

– Мы решительно осуждаем нынешнее и другие недавние ракетные испытания Северной Кореи. Мы намерены изложить свою обеспокоенность в ООН, чтобы укрепить международную решимость привлечь КНДР к ответственности за эти действия, – заявил официальный представитель министерства обороны США Гэри Росс.

По данным США, Северная Корея накануне произвела ракетные испытания, сообщает ТАСС. Вашингтон заявил, что намерен вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза ООН. По данным Пентагона, в субботу КНДР провела испытание баллистической ракеты, которое окончилось неудачей.

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